Gipfel der Brics-Staaten

Zur Gruppe der Brics-Staaten gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Sie stehen für mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung und 26 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Unter anderem Argentinien, Algerien, Ägypten, Indonesien, der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein formales Beitrittsgesuch eingereicht. Die BRICS-Länder wollen zunächst Kriterien festlegen, die neue Mitglieder erfüllen müssen.

"Wollen kein Gegenpol zu G7 sein"

Brasiliens Präsident Lula da Silva mahnte ein schnelles Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine an. Der Konflikt habe globale Auswirkungen, die nicht ignoriert werden könnten. Es sei positiv, dass eine wachsende Zahl von Ländern in direktem Kontakt mit Moskau und Kiew stünden. Gestern hatte Lula betont, die BRICS-Länder wollten keinen Gegenpol zu Formaten wie G7 und G20 bilden. Vielmehr wolle man den globalen Süden besser organisieren. Die Brics-Staaten seien global wichtig und gleichberechtigt mit der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika.

Xi betonte indes mit Blick auf die USA, es gebe ein Land, das seine Hegemonie aufrechterhalten wolle und alles getan habe, um die Schwellen- und Entwicklungsländer zu lähmen. Wer sich schnell entwickele, werde von ihnen eingedämmt. Wer aufhole, werde behindert.

Putin ruft zu Geschlossenheit auf

Russlands Präsident Putin rief zum Auftakt der Beratungen zu Geschlossenheit auf. Man kooperiere auf den Prinzipien von Gleichheit, partnerschaftlicher Unterstützung und Respekt für die gegenseitigen Interessen, sagte er in einer Videobotschaft. Putin reiste nicht an wegen eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen in der Ukraine.

Der Gastgeber, Südafrikas Präsident Ramaphosa, forderte eine grundlegende Reform der Institutionen der Weltordnungspolitik. Neue Realitäten erforderten dies, damit sie repräsentativer würden und besser auf die Herausforderungen reagieren könnten, vor denen die Menschheit stehe. Aktuell profitierten vor allem westliche Industriemächte von einem Protektionismus, der faires Wachstum in der Weltwirtschaft untergrabe.

"Die USA hinken den Brics im Globalen Süden hinterher"

Mit Blick auf die Konkurrenz zum Westen warnte der Handelsexperte des "Pacific Forum", Akhil Ramesh, die USA hinkten den Brics im Globalen Süden hinterher . Im US-Magazin Newsweek führt er aus, der Ansatz der USA sei nach wie vor, den Globalen Süden als Schachfigur im Konflikt mit China oder Russland zu benutzen. Das habe ihnen verständlicherweise nicht geholfen, Freunde dort zu gewinnen.

Südafrikanischer Experte hält Entschlusskraft der Brics für begrenzt

Der brasilianischen Politologin Ana Saggioro Garcia zufolge hat sich der Staatenblock von einer primär wirtschaftlichen zu einer geopolitischen Gruppe gewandelt. Dieser Prozess sei durch den Konflikt zwischen China und den USA sowie der Krieg Russlands in der Ukraine beschleunigt worden, sagte sie dem kanadischen Sender CBC.

