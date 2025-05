Chinas Präsident Xi Jinping (AP/Andy Wong)

Er äußerte sich auf einem Gipfeltreffen in Peking, an dem unter anderem der brasilianische Präsident Lula da Silva und der kolumbianische Präsident Petro teilnahmen. Xi kündigte Kredite in Höhe von 8,3 Milliarden Euro für die Entwicklung der Länder Lateinamerikas und die ebenfalls bei dem Treffen vertretene Karibikregion an.

Xi kritisierte die Zollpolitik der USA. Er sagte, es gebe keine Gewinner bei Handelskriegen. Schikane und Hegemonie führten zur Selbstisolation. Der chinesische Außenminister Wang Yi rief dazu auf, sich den USA entgegenzustellen.

