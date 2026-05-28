Besucher der Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem (picture alliance / newscom / DEBBIE HILL)

In Leipzig soll es eine Außenstelle vor allem für Pädagogen und Pädagoginnen geben. Darüber hinaus wird Yad Vashem seine langjährige Bildungspartnerschaft mit Nordrhein-Westfalen ausbauen. Gemeinsam soll das Bildungszentrum zu einem bundesweiten Kooperationsmodell ausgebaut werden, hieß es

Der Vorsitzende von Yad Vashem, Dayan, sagte, da man sich immer weiter von der Ära der Zeitzeugenberichte entferne, sei eine historisch fundierte Holocaust-Bildung wichtiger denn je. Die Wahl Münchens, der Geburtsstätte der NSDAP, habe eine tiefe symbolische Bedeutung und spiegele wider, wie wichtig es sei, sich dieser Geschichte dort zu stellen, wo sie ihren Anfang nahm. Die Nationalsozialisten haben schätzungsweise sechs Millionen Jüdinnen und Juden ermordet.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.