Vor G20-Treffen in Indien

Die Beendigung dieses Krieges sei in erster Linie moralisch geboten, sagte Yellen vor Journalisten im indischen Gandhinagar. Aber es sei auch das Beste, was für die Weltwirtschaft getan werden könne. Zugleich plädierte sie dafür, die Unterstützung für die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen Russland zu verdoppeln. Die Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Länder kommen morgen zu zweitägigen Beratungen in Gandhinagar zusammen. - Vor dem Treffen diskutieren heute die Finanzminister der Gruppe der sieben großen Industriestaaten - G7 - separat über zentrale Themen wie die Unterstützung für die Ukraine oder die Schuldenprobleme armer Länder. Dem informellen Zusammenschluss gehören neben den USA und Deutschland auch Großbritannien, Frankreich, Japan, Italien und Kanada an.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 16.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.