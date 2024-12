Doppelter Tabubruch

Parastoo Ahmadi ist 27 Jahre alt und hat ihr Konzert ohne Publikum im Innenhof einer ehemaligen Karawanserai aufgenommen, also einer historischen Herberge für Reisende. Mit dabei: vier männliche Musiker - mit Gitarren, Schlagzeug und Klavier. Ahmadi selbst trug ein schwarzes, schulterfreies Kleid und hatte ihre Haare während des gesamten Konzertes offen.

Ihr Auftritt stellt einen doppelten Tabubruch dar: Im Iran gelten strike Bekleidungsregeln für Frauen, die durch ein neues Gesetz mit teils drastischen Strafen weiter verschärft werden. Zudem ist es Frauen schon seit der Revolution von 1979 untersagt, in der Öffentlichkeit solo zu singen.

Das knapp 28-minütige Video des Konzertes wurde bei Youtube als Livestream veröffentlicht und inzwischen - Stand Freitag - mehr als eine Million Mal angeklickt. In einem Text, der zu Beginn eingeblendet wird, heißt es: "Ich bin ein Mädchen, das für die Menschen singen möchte, die ich liebe. Das ist ein Recht, vor dem ich meine Augen nicht verschließen kann."

Die Publizistin und Iran-Expertin Gilda Sahebi sagte im Deutschlandfunk Kultur , die Sängerin habe schon vorher kürzere Clips ohne Kopftuch gepostet. Der Zeitpunkt jetzt sei aber kein Zufall: Gerade seien die verschärften Strafen bei Verstößen gegen die Kopftuchpflicht auf den Weg gebracht worden - und das iranische Regime sei gerade so schwach und isoliert wie nie zuvor.

Der Journalist Bamdad Esmaili sagte im WDR , der Auftritt sei sicher monatelang geplant worden. Und die Sängerin ignoriere im Prinzip alles, was das Regime von den Frauen in der Islamischen Republik einfordere. Auch die iranische Frauenrechtsaktivistin Alinejad erklärte, die Sängerin verkörpere alles, was das Regime fürchte, und ihre Stimme sei eine Waffe gegen Tyrannei.