Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Bonner Polizei. Der 27-jährige wurde demnach bereits am 18. November leblos in seiner Wohnung in Königswinter aufgefunden. Nach einem Ermittlungsverfahren der Polizei ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Zimmermann litt er an der neurologischen Erkrankung, dem Tourette-Syndom. Gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann gründete er 2019 den YouTube-Kanal " Gewitter im Kopf ", der inzwischen rund zwei Millionen Abonnenten hat. Auf unterhaltsame Art thematisierte Zimmermann seine sprachlichen und motorischen Störungen, umgangssprachlich "Tics" genannt. 2022 ließ er sich nach eigenen Angaben einen Hirnschrittmacher einsetzen, um die Symptome zu lindern.

Warnhinweis

Berichte über Suizid können beunruhigend oder verstörend wirken. Wir berichten deshalb nur in Ausnahmefällen darüber. Wenn Sie sich durch das Thema emotional belastet fühlen, nehmen Sie bitte Hilfe in Anspruch. Kostenfreie Hilfe zu jeder Zeit bietet zum Beispiel die Telefonseelsorge - unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder im Internet . Weitere Hilfsangebote finden Sie hier

