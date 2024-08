Muhammad Yunus erhielt 2006 den Friedensnobelpreis für seine Idee, mit seiner Grameen Bank Mikrokredite zu vergeben. (picture alliance / abaca / Lafargue Raphael / ABACA)

Nach seiner Ankunft aus dem Exil in Paris hatte er am Vormittag eine erste Rede gehalten, in der er die Wiederherstellung von Recht und Ordnung als wichtigstes Ziel ausgab. Neben dem 84-Jährigen gehören 16 weitere Personen der Übergangsregierung an, unter ihnen sind vor allem Vertreter der Zivilgesellschaft. Wie lange die Übergangsphase dauern soll, ist noch nicht bekannt.

In dem südasiatischen Land hatte es wochenlange Massenproteste gegeben, bei denen mehrere hundert Menschen bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften getötet wurden. Am Montag setzte sich die bisherige Regierungschefin Sheikh Hasina ins Ausland ab.

Yunus war 2006 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden für seinen Einsatz für Mikrokredite als Mittel der Armutsbekämpfung.

