In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden nach Angaben des Bundesinnenministeriums mehr als 9.600 Menschen außer Landes gebracht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 11.800.
Das geht aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der AfD hervor.
In den vergangenen Jahren waren die Zahlen gestiegen. So wurden im Gesamtjahr 2025 rund 22.800 Menschen abgeschoben – nach mehr als 20.000 im Jahr davor, rund 16.400 im Jahr 2023 und knapp 13.000 im Jahr 2022.
Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.