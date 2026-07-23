Statistisches Bundesamt

Die Zahl der Alleinerziehenden ist leicht gesunken. (picture alliance / epd-bild / Detlef Heese)

Der Anteil der alleinerziehenden Väter liegt bei 15,6 Prozent. Das entspricht einem Anstieg um 4,5 Prozentpunkte verglichen mit 2015. Insgesamt 16,8 Prozent aller Minderjährigen in Deutschland leben mit nur einem Elternteil zusammen.

Weniger staatlicher Unterhaltsvorschuss, wenn Elternteile nach Trennung nicht für ihre Kinder zahlen?

Bundesfamilienministerin Prien erwägt derzeit, den Unterhaltsvorschuss im Zuge von Sparmaßnahmen zu reformieren. Zur Begründung führte die CDU-Politikerin an, die Leistung habe sich zu einem der größten Kostenfaktoren für die Kommunen entwickelt. Der Vorschuss wird vom Staat ausgelegt, wenn Partner nach einer Trennung keinen Unterhalt zahlen. Zuletzt lagen die Kosten bei jährlich 3,2 Milliarden Euro.

Aktuell muss der Unterhaltsvorschuss für Kinder bis 18 Jahre gezahlt werden. Künftig könnte das nur noch für Kinder unter 16 Jahre der Fall sein. Betroffen von dieser Reform wären 21,2 Prozent der Alleinerziehendenfamilien.

Höheres Armutsrisiko für Alleinerziehende

Familien mit nur einem Elternteil haben ein deutlich höheres Armutsrisiko. Die Gefährdungsquote ist mehr als doppelt so hoch wie die von Menschen in Paarhaushalten mit Kindern.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.