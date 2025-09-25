Zahlen der Bundesregierung

Die Zahl der Asylanträge ist deutlich zurückgegangen. (picture alliance / foto2press / Oliver Baumgart)

Die Anerkennungsquote sank auf 26,5 Prozent. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Bünger hervor, aus der die "Neue Osnabrücker Zeitung" zitiert. In den entsprechenden Zeiträumen der vergangenen vier Jahre hatte die Quote noch zwischen 59 und 72 Prozent gelegen.

Bünger sagte der Zeitung, die Zahlen bestätigten die Kritik ihrer Partei am Konzept der sicheren Herkunftsstaaten. Die damit verbundenen beschleunigten Verfahren führten häufig dazu, dass eine vorhandene Schutzbedürftigkeit nicht erkannt werde. Die Linken-Politikerin wies darauf hin, dass es EU-weit oft deutlich höhere Schutzquoten gebe.

