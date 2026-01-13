Die Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt weiter. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA teilte mit, dass es zum Jahresende 2025 bundesweit noch rund 16.600 Apotheken gab. Das waren 2,6 Prozent weniger als Ende 2024.

Der Apothekerverband machte für die Entwicklung unzureichende Kostenerstattungen verantwortlich. Es habe in den vergangenen 13 Jahren nur eine Erhöhung der Beträge gegeben. ABDA-Präsident Preis erklärte, die Situation sei für viele Apotheken angesichts der Kostensteigerung wirtschaftlich nicht mehr darstellbar.

Union und SPD haben sich im Koalitionsvertrag bereits darauf verständigt, das fixe Apothekenhonorar pro Medikamentenpackung einmalig auf 9,50 Euro zu erhöhen. Bisher wurde das Vorhaben nicht umgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.