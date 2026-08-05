Statistisches Bundesamt

Immer mehr Menschen verdienen sich zu ihrer Rente etwas dazu (Archivbild). (picture-alliance / dpa / Christian Charisius)

Im vergangenen Jahr seien 14 Prozent der Rentnerinnen und Rentner im Alter zwischen 65 und 74 Jahren erwerbstätig gewesen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Ein Jahr zuvor habe ihr Anteil noch bei 13 Prozent gelegen.

Männer hatten demnach mit 16 Prozent häufiger noch einen Job als Frauen mit elf Prozent. Vor allem Menschen mit einem höheren Bildungsniveau arbeiteten noch, bei ihnen waren es 18 Prozent. Mit 40 Prozent arbeitet ein großer Teil der Rentner weniger als zehn Stunden in der Woche

Die Angaben des Statistikamtes stammen aus dem Mikrozensus 2025, einer Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt wird.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.