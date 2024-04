Im April waren gut 700.000 offene Arbeitsstellen bei der Bundesagentur gemeldet. (picture alliance / Fotostand / K. Schmitt)

Allerdings sind 164.000 mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im April 2023, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Quote blieb unverändert bei sechs Prozent. Dem Arbeitsmarkt fehle es an konjunkturellem Rückenwind, erklärte BA-Vorstandsmitglied Terzenbach bei der Bekanntgabe der Zahlen. Obwohl die deutsche Wirtschaft seit zwei Jahren nicht in Tritt komme, sei die Situation jedoch weiterhin robust.

Im April waren gut 700.000 offene Arbeitsstellen bei der Bundesagentur gemeldet - gut zehn Prozent weniger als vor einem Jahr.

