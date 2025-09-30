Bundesagentur für Arbeit
Zahl der Arbeitslosen sinkt wieder auf unter 3 Millionen
Die Zahl der registrierten Arbeitslosen in Deutschland ist im September auf 2,955 Millionen gesunken.
Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur sind dies 70.000 Personen weniger als im August. Im Jahresvergleich stieg die Zahl jedoch um 148.000 . Die Arbeitslosenquote beträgt jetzt 6,3 Prozent.
