Bundesagentur für Arbeit
Zahl der Arbeitslosen sinkt wieder auf unter 3 Millionen

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen in Deutschland ist im September auf 2,955 Millionen gesunken.

    Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg ( picture alliance / dpa / Daniel Karmann)
    Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur sind dies 70.000 Personen weniger als im August. Im Jahresvergleich stieg die Zahl jedoch um 148.000 . Die Arbeitslosenquote beträgt jetzt 6,3 Prozent.
    Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.