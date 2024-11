WSI-Studie

Die Zahl der Menschen, die in Deutschland in Armut leben, hat in den letzten Jahren zugenommen. (picture alliance / photothek / Ute Grabowsky )

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. 2021 hätten demnach rund 29 Prozent der Menschen Deutschland in Armut oder in strenger Armut gelebt. Rund 10 Jahre zuvor waren es 22 Prozent. Von Armut sprechen die Forscher, wenn Menschen weniger als 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens zur Verfügung steht.

Zudem gebe es eine immer größere Ungleichheit bei der Verteilung der Einkommen. Auch in der Mittelschicht hätten viele Menschen Angst, den eigenen Lebensstandard nicht mehr halten zu können, so die Autoren der Studie.

Die materiellen Einschränkungen und Zukunftssorgen würden außerdem dazu führen, dass Menschen sich von der Politik und dem Staat distanzierten. Weniger als die Hälfte der Menschen mit geringem Einkommen finde, dass die Demokratie in Deutschland gut funktioniere.

