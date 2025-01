Flüchtlingsunterkunft in Hamminkeln in NRW. (IMAGO / Funke Foto Services / Lars Heidrich)

Das berichtet die Welt am Sonntag unter Berufung auf Zahlen der Asylagentur der Europäischen Union. Registriert wurden insgesamt eine Million und 8-tausend Erstanträge.

Die meisten Schutzsuchenden kamen nach Angaben der Asylagentur abermals aus Syrien, gefolgt von Afghanistan, Venezuela und der Türkei.

Auch in Deutschland sinkt die Zahl der Erstanträge, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in dieser Woche mitgeteilt hat. Innerhalb der EU bleibt die Bundesrepublik aber das Land, in dem die meisten Asylgesuche gestellt werden. Deutlich dahinter folgen Spanien, Frankreich und Italien.

