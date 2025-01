Migration

Zahl der Asylanträge in der EU im vergangenen Jahr um zwölf Prozent gesunken

Die Zahl der Asylanträge in der EU ist im vergangenen Jahr um rund zwölf Prozent gesunken. Die Asylagentur der Europäischen Union (EUAA) registrierte in den 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie in Norwegen und der Schweiz insgesamt eine Million und 8-tausend Erstanträge, wie aus Zahlen hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorlagen. Die meisten Antragsteller fliehen nach wie vor aus bekannten Krisenregionen.