Zeitungsbericht

Geflüchtete mit Gepäck am Eingang eines Ankunftszentrums in Niedersachen. (picture alliance / epd-bild / Detlef Heese)

Insgesamt wurden zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni 65.500 Asylanträge gestellt, wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf bisher unveröffentlichte Zahlen der Asylagentur der Europäischen Union berichtete. Das ist ein Rückgang um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Deutschland liegt damit an dritter Stelle in Europa. In Spanien beantragten in dem Zeitraum 76.000 Menschen Schutz, in Frankreich waren es 75.400.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.