Geflüchtete mit Gepäck am Eingang eines Ankunftszentrums in Niedersachen. (picture alliance / epd-bild / Detlef Heese)

Das Bundesinnenministerium bestätigte entsprechende Berichte der "Welt am Sonntag", die sich auf die Asylagentur der Europäischen Union berufen hatte. Nach aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge stellten demnach rund 61.300 Menschen erstmals einen Antrag auf Schutz in Deutschland. Das sind fast 50 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Außerdem gab es gut 11.500 Folgeanträge.

Deutschland liegt damit an dritter Stelle in Europa. In Spanien beantragten in dem Zeitraum 76.000 Menschen Schutz, in Frankreich waren es 75.400.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.