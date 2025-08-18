Eurostat-Zahlen

Wie die EU-Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg bekanntgab, beantragten knapp 54.800 Menschen erstmals Asyl in einem EU-Land. Das waren 30 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Mit mehr als 8.000 Erstanträgen stellten Menschen aus Venezuela die größte Gruppe der Asylbewerber vor solchen aus Afghanistan, Bangladesch und Syrien.
Mehrere EU-Länder, darunter Deutschland, hatten in den vergangenen Monaten ihre Migrationspolitik verschärft. Die EU hatte zudem im vergangenen Jahr eine Verschärfung der europäischen Asylregeln beschlossen.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.