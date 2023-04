Statistisches Bundesamt

Zahl der Pflege-Auszubildenden sinkt. (dpa)

Wie das Statistische Bundesamt unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 52.300 Verträge geschlossen. Das waren sieben Prozent weniger als 2021. Der Frauenanteil der Auszubildenden lag den Angaben zufolge bei 76 Prozent. - Die Ausbildung zur Pflegefachkraft wird in dieser Form seit 2020 angeboten.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, sagte, die Vereinheitlichung der Ausbildung habe sich als Strohfeuer entpuppt. Die bisherigen Bemühungen hätten nicht ausgereicht, um den Pflegeberuf attraktiv zu machen.

Der Bedarf an Pflegekräften in Deutschland wird in den kommenden Jahren deutlich steigen. Nach einer Berechnung des Statistischen Bundesamtes steigt die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2055 um 37 Prozent.

