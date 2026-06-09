Wie derZentralverband des Bäckerhandwerks mitteilte, gab es rund 8.660 Betriebe und damit 2,8 Prozent weniger als im Jahr davor. Der Verband führt dies auf gestiegene Kosten und eine zunehmende Bürokratie zurück. Bei den Neugründungen gab es dagegen mit 448 Bäckereien eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr; es ist der höchste Stand seit 2018. Der Umsatz der Branche steigerte sich um 1,3 Prozent auf rund 18,1 Milliarden Euro.
Anmerkung der Redaktion: Zunächst hatte der Zentralverband sogar von einem Rekord an Neugründungen berichtet, diese Angabe später aber zurückgezogen. Wir haben die Meldung korrigiert.
Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.