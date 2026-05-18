Baubranche

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden 63.500 Objekte genehmigt. Das war ein Plus von 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Die Zahl der Genehmigungen für Einfamilienhäuser legte um 13,7 Prozent zu.
Die Zahl der Genehmigungen für Einfamilienhäuser legte um 13,7 Prozent zu.
Experten befürchten, dass die Dynamik beim Wohnungsbau wieder nachlassen könnte. Sie verweisen unter anderem auf den Irankrieg und die damit verbundenen hohen Kraftstoffpreise sowie die gestiegene Inflation.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.