Baubranche
Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen im ersten Quartal deutlich gestiegen

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist im ‌ersten Quartal deutlich gestiegen.

    Ein Neubau eines Hauses, das Dach ist noch nicht gelegt.
    Die Zahl der Baugenehmigungen ist gestiegen. (dpa / Bildagentur-online / Ohde)
    Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden 63.500 Objekte genehmigt. Das war ein Plus von 14,6 ⁠Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
    Die Zahl der Genehmigungen für Einfamilienhäuser legte um 13,7 Prozent zu.
    Experten befürchten, dass die Dynamik beim Wohnungsbau wieder nachlassen könnte. Sie verweisen unter anderem auf den Irankrieg und die damit verbundenen hohen Kraftstoffpreise sowie die gestiegene Inflation.
    Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.