Laut Bundesnetzagentur ging es bei fast einem Drittel der Beschwerden um Anrufe wegen Gewinnspielen. (picture alliance / dpa / Tobias Hase)

Nach Angaben der Bundesnetzagentur lag sie im ersten Halbjahr bei rund 21.500 - und damit um 13 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. In den gesamten Jahren 2024 und 2025 hatte der Anstieg bei sechs und acht Prozent gelegen.

Laut der Netzagentur ging es bei fast einem Drittel der Beschwerden um Anrufe wegen Gewinnspielen. Es folgten Anrufe wegen Dienstleistungen wie Handwerkertätigkeiten sowie Werbung für Energieversorger. Telefonwerbung ist in Deutschland nur erlaubt, wenn der Angerufene vorher seine Zustimmung erteilt.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.