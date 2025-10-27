Gesellschaft

Beerdigungen werden immer teurer (Archivbild). (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kosteten Särge, Urnen und Grabsteine knapp vier Prozent mehr als im Vorjahr. Die Preise für Bestattungsdienstleistungen und Friedhofsgebühren stiegen um fast fünf Prozent. Das liegt deutlich über der Inflationsrate von gut zwei Prozent. Nach Angaben der "Verbraucherinitative Bestattungskultur" kostet eine Bestattung mit Grabmal im Schnitt inzwischen 6.000 bis 7.000 Euro.

Weil es immer mehr ältere Menschen in Deutschland gibt, stieg auch die Nachfrage nach Bestattungsdienstleistungen deutlich an. Im vergangenen Jahr starben rund eine Million Menschen, das waren 16 Prozent mehr als noch zehn Jahre zuvor. Laut dem Bundesamt ließen sich Ende 2024 insgesamt 890 junge Männer und Frauen zu Bestattern ausbilden; das waren fast doppelt so viele wie zum Jahresende 2014.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.