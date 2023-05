Immer mehr Menschen im Sudan flüchten. (picture-alliance / dpa / Peter Steffen)

Nach einer Berechnung der Internationalen Organisation für Migration in Genf haben sich seit Mitte April über 700.000 Frauen, Kinder und Männer innerhalb des Sudans vor den Kämpfen zwischen Armee und Milizionären in Sicherheit gebracht. Demnach verdoppelte sich die Zahl der Binnenflüchtlinge innerhalb einer Woche. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR beziffert die Zahl jender Sudanese, die in anderen Ländern der Region Schutz suchten, auf rund 150.000.

Seit Mitte April liefern sich die Armee und die paramilitärische RSF-Militz Gefechte. Delegationen der Konfliktparteien verhandeln derzeit unter Vermittlung Saudi-Arabiens in Dschidda über eine Waffenruhe.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.