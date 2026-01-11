Gesundheit

Der Schatten einer Zecke auf einem Blatt. Etwa 1 von 100 Zeckenstichen führt zu einer Borreliose-Erkrankung. (dpa-Zentralbild)

Sachsen meldete für 2025 mehr als 2.600 Infektionen, rund 1.000 mehr als ein Jahr zuvor. Zuvor hatten schon Bayern und Berlin von ähnlichen Entwicklungen berichtet. Berlin registrierte mit rund 1.400 Fällen so viele wie noch nie seit Beginn der Meldepflicht im Jahr 2013. In Bayern infizierten sich knapp 5.500 Menschen mit Borreliose. Das waren rund 1.500 mehr als im im Jahr 2024.

Die Krankheit wird durch Zeckenstiche übertragen und kann zu schwerwiegenden Folgen führen, etwa Gelenk,- Herzmuskel- und Nervenentzündungen. Die Zeckensaison dauert in Deutschland je nach Temperaturen ungefähr von März bis September.

