Mobilitätswende

E-Auto an einer Ladestation. (dpa/picture alliance/Torsten Sukrow/Sulupress)

Nach Berechnungen des deutschen "Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung" - ZSW - fuhren Ende 2023 weltweit rund 42 Millionen Elektroautos. Das waren demnach fast 50 Prozent mehr als Vorjahr. Mitberechnet wurden dabei allerdings sogenannte Plug-in-Hybride, die einen Elektroantrieb und einen Verbrennungsmotor besitzen. Etwas mehr als die Hälfte der E-Autos war demnach in China zugelassen. In den USA waren es rund ein Zehntel. Deutschland liegt mit 2,3 Millionen E-Autos auf Platz drei.

Die Bundesregierung will erreichen, dass in Deutschland bis 2030 mindestens 15 Millionen E-Autos fahren. Das ZSW erklärte, dazu seien weitere Maßnahmen nötig. So sollten Subventionen für klimaschädliche Verbrenner wie etwa der Steuervorteil bei Diesel oder das Dienstwagenprivileg für Verbrenner abgeschafft werden.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.