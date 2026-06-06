Nach Regierungsangaben sind mindestens 488 Menschen erkrankt. Von ihnen seien 86 an der Infektion gestorben. Gestern hatten die Weltgesundheitsorganisation WHO und die afrikanische Gesundheitsbehörde CDC einen 6-Monatsplan zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo angekündigt.
WHO-Generaldirektor Tedros erklärte, bis November würden 580 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Damit wolle man etwa Laboranalysen, Versorgung und Überwachung der Infizierten sowie der Gemeinden finanzieren.
Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.