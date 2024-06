Sipri-Bericht

Zahl der einsatzbereiten Atomwaffen steigt

Die Bedeutung von Atomwaffen hat angesichts wachsender geopolitischer Spannungen stark zugenommen. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI schreibt in seinem Jahresbericht, die neun Atommächte setzten verstärkt auf nukleare Abschreckung: "Wir haben seit dem Kalten Krieg nicht mehr erlebt, dass Atomwaffen eine so herausragende Rolle in den internationalen Beziehungen spielen".