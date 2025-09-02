Afghanistan
Zahl der Erdbebentoten steigt auf mehr als 1.100

Nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan ist die Zahl der Toten auf mehr als 1.100 gestiegen.

    Ein vom Erdbeben völlig zerstörtes Haus auf einem Hügel in der Region Kunar in Afghanistan.
    Die Zahl der Erdbebenopfer in Afghanistan steigt auf mehr als 1.100. (picture alliance / Xinhua News Agency / Saifurahman Safi)
    Wie ein Sprecher der afghanischen Hilfsorganisation "Roter Halbmond" sagte, wurden mehr als 3.200 Menschen verletzt. Rund 8.000 Häuser seien zerstört. Unter den Trümmern würden noch mehr Opfer vermutet. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig, weil es durch das Erdbeben in einigen Gebieten Erdrutsche gebe. So seien etwa Straßen blockiert. Einsatzkräfte arbeiteten daran, schwer zugängliche Gebiete zu erreichen.
    Seit der Machtübernahme durch die Taliban haben sich viele Hilfsorganisationen aus Afghanistan zurückgezogen.
    Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.