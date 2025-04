Kriminalstatistik 2024

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Die Zahl der registrierten Gewalttaten ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Nach Medienberichten sank die Zahl der registrierten Straftaten im vergangenen Jahr um 1,7 Prozent leicht auf etwa 5,84 Millionen. Als Grund wird die Teillegalisierung von Cannabis genannt, wodurch verschiedene Delikte entfallen, weil sie keine Straftaten mehr sind.

Erneut Anstieg bei Gewalttaten

Die Zahl der erfassten Gewalttaten dagegen stieg den Angaben zufolge erneut, und zwar um 1,5 Prozent auf rund 217.000 Fälle. Das wäre der höchste Wert seit 2010.

Ein starkes Plus um mehr als neun Prozent gab es demnach bei Vergewaltigungen, sexueller Nötigung und schweren sexuellen Übergriffen. Hier erfasste die Polizei 13.320 Fälle. Auch die Gewaltkriminalität bei Minderjährigen stieg deutlich.

BKA: Vor allem zwei Gruppen für Anstieg von Gewaltdelikten verantwortlich

Die starke Zunahme bei Gewaltdelikten führt das Bundeskriminalamt den Berichten zufolge auf zwei Gruppen zurück: Es gibt mehr nicht-deutsche Tatverdächtige (plus 7,5 Prozent) und mehr Tatverdächtige, die Kinder (plus 11,3 Prozent) oder Jugendliche (plus 3,8 Prozent) waren.

"Deutschlands Polizei geht die Luft aus"

Die Ergebnisse offenbaren nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) akuten Handlungsbedarf - sowohl was die Zahl der Beamten betrifft als auch die verfügbare Technik. Man könne gerade mal die Hälfte der Taten aufklären und werde dabei auch immer mehr selbst zum Ziel von Tätern, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Kopelke der Deutschen Presse-Agentur.

Zu wenig Personal, zu hohe Datenschutz-Anforderungen sowie veraltete Technik und Software erschwerten sowohl die Gefahrenabwehr als auch die Kriminalitätsbekämpfung. "Deutschlands Polizei geht die Luft aus", so bewertet Kopelke die Situation.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.