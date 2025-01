Die Zahl der Erwerbstätigen ist im vergangenen Jahr gestiegen (Symbolbild) (picture alliance / ANP / Eva Plevier)

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden waren 2024 im Jahresdurchschnitt 46,1 Millionen Menschen erwerbstätig - so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Gegenüber dem Vorjahr war das ein Plus von 0,2 Prozent.

Die Beschäftigungszunahme ist laut Statistikamt auf die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte sowie eine gestiegene Erwerbsbeteiligung im Land zurückzuführen.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.