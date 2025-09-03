Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, hatte Indien abermals das Nachbarland darüber informiert, dass Stauseen übergelaufen waren. Mehrere Flüsse nahe der Grenze führen deshalb Hochwasser. In Pakistan sind tausende Rettungskräfte und das Militär im Einsatz. Inzwischen sind fast 1,3 Millionen Menschen aus dem Katastrophengebiet evakuiert worden. Indien hatte bereits in der vergangenen Woche Wasser aus übervollen Stauseen abgelassen.
