Hochwasser
Zahl der Evakuierten in Pakistan steigt auf 1,3 Millionen an

Nach schweren Regenfällen und einer Hochwasserwarnung sind in der pakistanischen Provinz Punjab fast 300.000 weitere Menschen in Sicherheit gebracht worden.

    Blick auf das überflutete Gebiet, das durch die heftigen Regenfälle während der Monsunzeit überschwemmt wurde in der Nähe der Warsak Road in Peshawar, Pakistan.
    Überschwemmungen in Pakistan (picture alliance/ZUMAPRESS.com/PPI via ZUMA Press Wire)
    Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, hatte Indien abermals das Nachbarland darüber informiert, dass Stauseen übergelaufen waren. Mehrere Flüsse nahe der Grenze führen deshalb Hochwasser. In Pakistan sind tausende Rettungskräfte und das Militär im Einsatz. Inzwischen sind fast 1,3 Millionen Menschen aus dem Katastrophengebiet evakuiert worden. Indien hatte bereits in der vergangenen Woche Wasser aus übervollen Stauseen abgelassen.
