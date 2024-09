In den ersten sechs Monaten ist die Zahl der Insolvenzen stark angestiegen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, registrierten die Amtsgerichte 10.702 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren knapp 25 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Negativtrend dürfte in der zweiten Jahreshälfte anhalten: Auch im August meldeten wieder deutlich mehr Firmen eine Insolvenz an als im Vorjahresmonat. Das entsprach einem Anstieg von 10,7 Prozent.

