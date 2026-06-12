Statistisches Bundesamt

Fast 6.300 Insolvenzen sind im erste Quartal bei den ⁠Amtsgerichten beantragt worden (Archivbild). (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Fast 6.300 seien bei den ⁠Amtsgerichten beantragt worden und damit ⁠6,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Der Trend wies zuletzt deutlich nach oben: Allein im März stieg demnach die Zahl der Firmenpleiten um 15,8 Prozent. Am stärksten betroffen war der Bereich Verkehr und Logistik, gefolgt ⁠vom Gastgewerbe und dem Baugewerbe. Die Forderungen der Gläubiger ⁠sanken den Angaben zufolge trotz der gestiegenen Fallzahlen deutlich, und ⁠zwar von 19,9 auf 9,3 Milliarden Euro. Grund sei, dass weniger wirtschaftlich bedeutende Firmen Insolvenz ​angemeldet hätten.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.