Statistisches Bundesamt
Zahl der Firmenpleiten in Deutschland steigt weiter

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im ersten Quartal gestiegen.

    Das Wort Insolvenzverfahren ist auf einem Formular für einen Insolvenzantrag für Personengesellschaften und juristische Person vor dem Gesetzestext zum Insolvenzrecht unterstrichen.
    Fast 6.300 Insolvenzen sind im erste Quartal bei den ⁠Amtsgerichten beantragt worden (Archivbild). (picture alliance / dpa / Oliver Berg)
    Fast 6.300 seien bei den ⁠Amtsgerichten beantragt worden und damit ⁠6,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Der Trend wies zuletzt deutlich nach oben: Allein im März stieg demnach die Zahl der Firmenpleiten um 15,8 Prozent. Am stärksten betroffen war der Bereich Verkehr und Logistik, gefolgt ⁠vom Gastgewerbe und dem Baugewerbe. Die Forderungen der Gläubiger ⁠sanken den Angaben zufolge trotz der gestiegenen Fallzahlen deutlich, und ⁠zwar von 19,9 auf 9,3 Milliarden Euro. Grund sei, dass weniger wirtschaftlich bedeutende Firmen Insolvenz ​angemeldet hätten.
    Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.