Im Jahr 2024 wurden laut der Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg in den EU-Ländern insgesamt rund 3,6 Millionen Kinder geboren. Das waren 3,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Geburtenzahl in der EU ist seit Jahren rückläufig.
Im Schnitt brachte jede Frau 1,34 Kinder lebend auf die Welt - damit lag die Gesamtgeburtenrate auf dem niedrigsten Stand seit dem Beginn der Datenerhebung vor 25 Jahren.
Deutschland lag mit 1,36 Kindern pro Frau leicht über dem EU-Durchschnitt. An der Spitze stand Bulgarien mit 1,72 Geburten, gefolgt von Frankreich und Slowenien. Die niedrigsten Geburtenrate verzeichnete Malta mit 1,01.
Bei der Geburt des ersten Kindes sind Frauen in der EU im Durchschnitt knapp 30 Jahre alt.
Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.