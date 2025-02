Überalterung der Gesellschaft

In Japan ist die Lebenserwartung hoch - und die Geburtenrate niedrig (Archivbild). (imago / Kyodo News)

Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf die japanische Regierung berichtet, kamen im vergangenen Jahr rund 720.000 Kinder zur Welt. Es handele sich um den neunten Rückgang in Folge. Die Zahl der Todesfälle in Japan stieg dagegen an. Den Angaben zufolge sind in Japan pro Neugeborenem zwei Personen gestorben.

Die Überalterung und die abnehmende Bevölkerung sind in Japan seit Jahren ein Problem. Die Regierung in Tokio geht mit verschiedenen Programmen dagegen vor, bisher allerdings ohne messbaren Erfolg.

