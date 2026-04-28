Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Ergebnisse mit. Demnach kamen in Deutschland 654.300 Kinder zur Welt. Wie in den Vorjahren ging die Geburtenzahl in den östlichen Bundesländern mit 4,5 Prozent stärker zurück als in den westlichen Bundesländern. Dort lag der Rückgang bei 3,2 Prozent. Unter den Bundesländern verzeichnete ausschließlich Hamburg ein Plus von 0,5 Prozent.
Die Zahl der Sterbefälle betrug 2025 rund 1,01 Millionen und überstieg damit die Zahl der Geburten um 352.000.
Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.