Die Zahl der Gewebespenden ist im letzten Jahr gestiegen. (imago/Robert Poorten)

Wie die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation in Hannover mitteilte, konnten gut 4.200 solcher Spenden durchgeführt werden - das waren 12 Prozent mehr als 2024. 88 Prozent der Gewebespenden fanden unabhängig von der Organspende nach einem Herz-Kreislauf-Tod statt.

Bei Gewebespenden werden meist mehrere Körperteile entnommen. Mit 91 Prozent wird am häufigsten die Augenhornhaut gespendet. Rund ein Drittel der Verstorbenen hatte die Bereitschaft zur Spende zu Lebzeiten schriftlich dokumentiert oder mündlich mitgeteilt.

Die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation rief dazu aus, innerhalb der Familie über mögliche Gewebe- und Organspenden zu sprechen, um den Angehörigen die Entscheidung zu erleichtern.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.