Amnesty-Bericht

Eine Demonstration von Gegnern des Mullah-Regimes in Teheran wendet sich gegen Todesurteile. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt / Geisler-Fotopres)

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International dokumentierte nach eigenen Angaben für 2022 mindestens 883 Hinrichtungen in 20 Ländern. Das sei die höchste Anzahl seit 2017, heißt es in einem in Berlin veröffentlichten Bericht.

Zudem geht die Menschenrechtsorganisation von Tausenden weiteren geheimen Hinrichtungen in China, Nordkorea und Vietnam aus. Der Anstieg der offiziellen Zahlen ist demnach vor allem auf Hinrichtungen im Iran, in Saudi-Arabien und Ägypten zurückzuführen.

In den USA stieg die Zahl der Hinrichtungen von 11 auf 18. In Afghanistan, Kuwait, Myanmar, im Gazastreifen und in Singapur wurden nach Unterbrechungen wieder Todesurteile vollstreckt.

