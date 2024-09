Gesellschaft

Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer. (picture-alliance / dpa)

Laut Zensus 2022 waren zum Stichtag im Mai 2022 mindestens 16.800 Bürger in Deutschland 100 Jahre alt oder älter. Beim vorausgegangenen Zensus 2011 waren es nur 13.400 gewesen. Das entspricht einer Zunahme von 25 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Als Gründe für die steigende Zahl von sehr alten Menschen in Deutschland verweist die Hochbetagten-Statistik auf verbesserte Lebensumstände, steigenden Wohlstand und medizinischen Fortschritt.

Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer. Nur 15 Prozent der Über-Hundertjährigen sind Männer. Gemessen an der Gesamtbevölkerung leben in Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen die meisten Hundertjährigen. Die Stadt mit den meisten Hochbetagten - nämlich 4,6 je 10.000 Einwohner - ist Würzburg in Bayern. Knapp die Hälfte der sehr alten Menschen lebt noch in den eigenen vier Wänden.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.