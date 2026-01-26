Deutscher Jagdverband

Wie der Deutsche Jagdverband mitteilte, gibt es inzwischen knapp 470.000 Jägerinnen und Jäger. Dies sei ein Anstieg um 42 Prozent in drei Jahrzehnten.
Spitzenreiter sei Nordrhein-Westfalen, wo knapp 100.000 Menschen die staatliche Jagdprüfung bestanden hätten. Außerdem sei der Anteil der Frauen auf elf Prozent gestiegen. 2016 seien es noch sieben Prozent gewesen.
Hauptmotive für den Erwerb eines Jagdscheins seien Naturerlebnis, aktiver Naturschutz und gesundes Fleisch, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.