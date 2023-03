Der Petersdom im Vatikan. (Andrew Medichini / AP / dpa / Andrew Medichini)

2021 habe es über 1,3 Milliarden katholische Gläubige gegeben, meldet das Portal Vatican News mit Verweis auf das Statistische Jahrbuch des Heiligen Stuhls. Das entspreche einer Steigerung um 1,3 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Den höchsten Zuwachs gab es in Afrika mit mehr als 3 Prozent. In Europa blieben die Zahlen demnach nahezu unverändert. Der Anteil der Katholiken an der Weltbevölkerung lag laut dem Portal bei knapp 17,7 Prozent. Brasilien ist weiterhin das Land mit der höchsten Katholikenzahl weltweit. 180 Millionen Brasilianer sind katholisch.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.