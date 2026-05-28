Angaben des Statistischen Bundesamts

Dies gab das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekannt. Demnach wurden im Jahr 2004 rund 61.700 Patientinnen und Patienten mit der Diagnose Hautkrebs stationär im Krankenhaus behandelt. 20 Jahre später waren es 120.100. Betroffen waren häufiger Männer: Auf sie entfielen zuletzt 57,2 Prozent der stationären Behandlungen. Zugenommen haben demnach vor allem Fälle des sogenannten hellen Hautkrebses, den vermutlich auch Sonnenlicht verursacht.
Die Todesfälle wegen Hautkrebs nahmen ebenfalls zu: Im Jahr 2024 waren es 4.600 und damit deutlich mehr als in 2004 mit 2.800 Toten.
Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.