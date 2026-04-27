Verteidigung

Seit 2011 ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Seit Januar müssen sich aber alle 18-jährigen Männer wieder mustern lassen. (dpa-Zentralbild/Stefan Sauer)

Im ersten Quartal dieses Jahres stellten mehr als 2.600 Menschen einen entsprechenden Antrag, wie die Neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben meldet.

Im gesamten vergangenen Jahr waren es knapp 3.900.

Parallel dazu gibt es aber auch eine Reihe von Menschen, die ihre bereits erfolgte Kriegsdienstverweigerung widerrufen. Im vergangenen Jahr war das dem Bericht zufolge rund 780 Mal der Fall, im ersten Quartal dieses Jahres rund 230 Mal.

Hintergrund dürften die angespannte Sicherheitslage und das Gesetz über den neuen Wehrdienst sein, das zum 1. Januar in Kraft getreten ist. Kern ist die verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Jahrgang 2008.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.