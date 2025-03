Viruserkrankung

Zahl der Masern-Fälle in Europa verdoppelt

Die Zahl der Masern-Fälle in Europa hat sich im vergangenen Jahr nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO verdoppelt und den höchsten Stand seit 25 Jahren erreicht. Insgesamt wurden in der WHO-Region Europa im vergangenen Jahr mehr als 127.000 Erkrankungen und 38 Todesfälle durch die Masern registriert.