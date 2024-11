Weniger Menschen mit Behinderung sind in einer Anstellung (Archivbild) (dpa / picture alliance / Armin Weigel)

Sie beträgt aktuell nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 176.000 Personen, ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent. Das sei eine bedauerliche Entwicklung, zumal der Bedarf an Arbeitskräften in der deutschen Wirtschaft stetig steige, sagte BA-Chefin Nahles in Nürnberg.

Nahles erklärte die fehlende Einstellungsbereitschaft der Unternehmen für behinderte Menschen mit der gegenwärtigen Konjunkturschwäche sowie mit weiterhin vorhandenen Vorurteilen der Arbeitgeber.

Unternehmen mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Andernfalls müssen sie eine Ausgleichsabgabe entrichten.

