Japan
Zahl der Opfer durch Erdbeben steigt - Bisher 28 Tote

Die Zahl der Opfer durch das schwere Erdbeben im Südwesten Japans ist auf 28 gestiegen.

    Das mit einer Drohne aufgenommene Foto zeigt die beschädigte Minami-Kyushu-Schnellstraße in Yatsushiro in der Präfektur Kumamoto nach dem starken Erdbeben, das die Präfektur im Südwesten Japans und ihre Umgebung erschütterte.
    Nach dem schweren Erdbeben in Japan steigt die Zahl der Toten. (kyodo / dpa)
    Das teilte ein Regierungssprecher in Tokio mit. In der besonders betroffenen Region Kumamoto suchen die Rettungskräfte weiter nach Überlebenden des Bebens. Vor allem in den Trümmern eines teilweise eingestürzten Einkaufszentrums in der Stadt Kashima werden noch Eingeschlossene vermutet.
    Durch das Beben der Stärke 7,1 vom Dienstagnachmittag wurden viele Gebäude in der Region zerstört. Es wird daher befürchtet, dass die Zahl der Toten noch weiter steigt. Mehr als 10.000 Menschen befinden sich in Notunterkünften.
    Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.