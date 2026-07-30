Japan
Zahl der Opfer durch Erdbeben steigt - Bisher 34 Tote

Die Zahl der Todesopfer durch das schwere Erdbeben im Südwesten Japans ist auf 34 gestiegen.

    Das mit einer Drohne aufgenommene Foto zeigt die beschädigte Minami-Kyushu-Schnellstraße in Yatsushiro in der Präfektur Kumamoto nach dem starken Erdbeben, das die Präfektur im Südwesten Japans und ihre Umgebung erschütterte.
    Nach dem schweren Erdbeben in Japan steigt die Zahl der Toten. (kyodo / dpa)
    Es seien weitere Tote aus einem teilweise eingestürzten Einkaufszentrum in der Stadt Kashima geborgen worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde in Tokio mit. In der besonders betroffenen Region Kumamoto suchen die Rettungskräfte weiter nach Überlebenden.
    Durch das Beben der Stärke 7,1 am Dienstag wurden viele Gebäude in der Region zerstört. Es wird daher befürchtet, dass die Zahl der Toten weiter steigt. Mehr als 10.000 Menschen befinden sich in Notunterkünften.
    Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.